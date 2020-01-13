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Регоператор ТКО в Кузбассе возобновил вывоз мусора в городах на юге региона

Компания "Экотек" с 9 декабря без предупреждения приостановила вывоз мусора в Междуреченске, Киселевске, Мысках, Прокопьевске

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экотек" в Кузбассе, который ранее приостановил работу в городах на юге региона, из-за чего во дворах жилых домов скопилось много бытовых отходов, возобновил работу. Вывоз мусора производится по графику, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель компании.

"Мы сейчас работаем в обычном режиме, дополнительных комментариев [по сложившейся ситуации] пока не даем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Киселевска, регоператор в минувшие выходные действительно возобновил вывоз мусора в городе и привел контейнеры и площадки в надлежащее санитарное состояние.

"Жители отмечают, что контейнеры и контейнерные площадки уже в субботу были чистыми. Но, тем не менее, по всем фактам невывоза мусора будут направлены заявления в госжилинспекцию и прокуратуру", - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

С 9 декабря "Экотек" без предупреждения приостановил вывоз мусора в Междуреченске, Киселевске, Мысках, Прокопьевске, также проблема коснулась Осинников и других населенных пунктов на юге Кемеровской области. Главы муниципалитетов написали о сложившейся ситуации в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, объяснив, что проблемы с невывозом мусора, скорее всего, связаны с финансовыми проблемами регоператора. Сам "Экотек" в течение 2019 года неоднократно заявлял о долгах населения и юридических лиц по платежам за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые превышают 500 млн рублей.

Новокузнецкая компания "Экотек" была выбрана региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами зоны "Юг" в октябре 2017 года по итогам конкурса, который проводил департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области. Стоимость 10-летнего контракта - 16,4 млрд рублей. В зону ответственности регоператора вошли 11 городов и муниципальных районов Кузбасса, где проживает 1,2 млн из 2,7 млн жителей области. Северные города Кемеровской области в качестве регоператора обслуживает компания "Чистый город Кемерово".

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