Полиция задержала в Москве подозреваемого по делу о массовой драке на рынке в Новосибирске

В начале октября 2019 года на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии. В столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались.

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Новосибирские полицейские совместно с московскими оперативниками задержали в аэропорту Шереметьево находящегося в розыске мужчину, подозреваемого по делу о конфликте, за которым последовала массовая драка с перестрелкой на Хилокском рынке в Новосибирске. Задержанный мужчина доставлен в Новосибирск и помещен под стражу, говорится в понедельник в сообщении ГУ МВД по региону.

"Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по [региону] совместно с оперативниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево задержали находящегося в розыске 36-летнего мужчину. Задержанный в Москве мужчина доставлен в Новосибирск и помещен под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 октября 2019 года на территории плодово-овощной базы мужчина вместе с группой лиц из хулиганских побуждений произвел несколько беспорядочных выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в результате чего несколько человек получили телесные повреждения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), которое соединено с другими уголовными делами по фактам вымогательства, грабежей и угрозы убийством.

"За совершение данных преступлений предъявлено обвинение четырем жителям Новосибирска, трое из которых заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Еще четверо фигурантов по данному уголовному делу были объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В середине октября неоднократно судимый директор новосибирской охранной фирмы Абдирашид Ахмедов и два предполагаемых участника драки были арестованы. Расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. 31 октября в Иркутске был задержан 36-летний уроженец Средней Азии, ставший еще одним фигурантом дела, 7 декабря в пресс-службе регионального управления МВД сообщили о задержании еще троих фигурантов дела. Хилокский рынок является одним из самых крупных плодоовощных рынков Сибири, торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.