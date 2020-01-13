Омская область увеличит единовременные выплаты ветеранам к 9 мая

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Правительство Омской области в связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы приняло решение об увеличении региональных единовременных выплат ветеранам к 9 мая. Как сообщается в понедельник на сайте правительства области, финансирование этой меры поддержки вырастет с 31 до 44 млн рублей.

"Губернатор Александр Бурков принял решение увеличить ветеранам Великой Отечественной войны единовременные денежные выплаты от правительства Омской области в связи с 75-й годовщиной Победы. <…> 9 мая единовременную выплату в общей сложности получат более 24 тыс. жителей региона. На эти цели в бюджете была предусмотрена сумма в 31 млн рублей. С учетом поручения губернатора она возрастет на 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что единовременные выплаты будут увеличены всем категориями ветеранов. Так, инвалиды и участники боевых действий вместо 3,6 тыс. получат 5 тыс. рублей. "На сегодняшний день в регионе осталось всего около пятисот фронтовиков. Самая многочисленная категория получателей - труженики тыла - составляет более 9 тысяч человек", - рассказали в правительстве. Выплаты получат также вдовы погибших и умерших участников войны, сироты войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей.