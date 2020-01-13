Из отходов Байкальского ЦБК в Приангарье планируют сделать продукт для строительства дорог

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Новый оператор ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области - корпорация "Газэнергострой" - намерена сделать из токсичного шлам-лигнина безопасный продукт, который можно будет использовать в дорожном строительстве или для рекультивации промышленных полигонов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС президент корпорации Сергей Чернин.

Передать подряд на ликвидацию отходов БЦБК "Газэнергострою" было решено после того, как предыдущий оператор - холдинг Росгеология - не представил технического решения по утилизации накопленного шлам-лигнина, тем самым затянув исполнение государственного контракта. В августе 2019 года Минприроды РФ допустило "Газэнергострой" к разработке технологии ликвидации отходов. В ближайшее время корпорации должны передать подряд.

"На картах-накопителях со шлам-лигнином мы будем использовать технологию термолизной деструкции (высокотемпературное разрушение - прим. ТАСС). В результате получим зольно-минеральный остаток - это продукт, который может использоваться непосредственно на БЦБК для рекультивации, он также может идти на дорожное строительство, на рекультивацию полигонов. Он будет пятого класса опасности (не причиняющий особого вреда экосистеме - прим. ТАСС)", - сказал Чернин.

Чтобы содержание в воздухе вредных веществ, которые станут образовываться в результате термической переработки шлам-лигнина, не превышало предельно-допустимые концентрации, будет использоваться система газоочистки. Надшламовые воды в картах компания планирует очистить, а накопители, в которых нет токсичного шлам-лигнина - законсервировать. По словам Чернина, специалисты корпорации уже провели испытания технологий на отходах БЦБК. Опыты показали эффективность выбранных технических решений, которые компания разработала сама.

Испытания технологий компания проводила за свой счет, также, как рассказал Чернин, за собственные средства начала изготавливать оборудование, которое доставит на промплощадку для выполнения работ.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве Иркутской области в понедельник исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков, в ближайшие дни должно выйти постановление правительства РФ, в соответствии с которым "Газэнергострой" станет исполнителем государственного контракта по ликвидации отходов БЦБК.

Первоочередные задачи

В Иркутской области "Газэнергострой" планирует открыть обособленное подразделение и привлечь к ликвидации отходов БЦБК местные подрядные организации, а также не менее 300 жителей Байкальска, градообразующим предприятием которого был комбинат.

Во вторник специалисты корпорации прибудут в Байкальск. Их первоочередная задача - до начала паводкоопасного периода решить проблему надшламовых вод, которые переполнили карты-накопители, и во время таяния снега может произойти их утечка. Аналогичная ситуация сложилась с щелокосодержащей жидкостью, переполненные ею емкости находятся в 500 метрах от Байкала. Этот вопрос также будет решаться в приоритетном порядке.

Как рассказал Чернин, параллельно компания будет корректировать проект ликвидации отходов БЦБК, актуализацию которого не завершила Росгеология, и совместно с учеными подбирать технологии утилизации других отходов, которые есть на промплощадке. По поручению президента Владимира Путина, отходы комбината должны быть ликвидированы в ближайшие два года. Чернин сообщил ТАСС, что корпорация уложится в этот срок.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, большую часть которых составляет шлам-лигнин. Отходы хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение 2019 года, однако этого не произошло. Летом правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов и обратилось в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика.

"Газэнергострой" работает на рынке более 20 лет, в настоящее является подрядчиком по ликвидации трех крупнейших объектов накопленного экологического вреда - шламонакопителя "Белое море", полигона твердых бытовых отходов "Игумново" и свалки промышленных отходов "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области.