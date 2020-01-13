Три новых модернизированных ж/д вокзала откроются в Новосибирской области в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Три новых модернизированных железнодорожных вокзала откроются в Новосибирской области в 2020 году в рамках соглашения между правительством региона и РЖД на станциях Чаны, Сокур и Татарская, сообщил в понедельник в ходе подписания соглашения начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

"За [прошедшие] пять лет РЖД вложила в Новосибирскую область около 42,5 млрд рублей, 13,6 млрд - в 2019 году. Эти средства пошли на развитие инфраструктуры, это станция Сеятель, Новосибирск-Посадочный, строятся вокзалы на станциях Чаны, Татарская, Сокур", - сообщил Грицай, добавив, что все строящиеся вокзалы будут открыты в этом году.

Станция Татарская, на которой в 2020 году откроется вокзал, является одной из старейших станций Транссибирской магистрали. Она была открыта более ста лет назад, в 1896 году. Станция является узловой и является первой при движении из Омска на Восток. Ежегодный пассажиропоток составляет 400 тыс. человек. Нынешний вокзал на станции был построен в начале XX века и является памятником архитектуры.

Инвестиции компании пошли на приобретение и модернизацию оборудования, а также обновление железнодорожного пути. Грицай также отметил, что в рамках соглашения в третьей декаде января в Новосибирской области в южном направлении будет запущен новый пригородный электропоезд, который отличается от предыдущих моделей электричек применением более современного энергосберегающего оборудования.

Соглашение между ОАО "РЖД" и Новосибирской областью до 2025 года предусматривает также реконструкцию вокзала в Бердске, где проживает больше 100 тыс. человек, реализацию проекта "Городская электричка", предполагающего транспортную доступность левого берега Новосибирска, развитие предприятия "Экспресс-пригород" (крупнейшего за Уралом пригородного перевозчика) и другие перспективные проекты развития железнодорожного сообщения.