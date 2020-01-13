Суд начал процедуру банкротства на "Юрмашзаводе" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области ввел процедуру наблюдения в отношении градообразующего предприятия "Юргинский машиностроительный завод" (принадлежит НПК "Уралвагонзавод") и признал обоснованным заявление его кредитора о признании должника банкротом. Об этом сообщается в электронной картотеке судебных дел.

"Признать обоснованным заявление кредитора - ООО "Метрологическая лаборатория" - о признании банкротом ООО "Юргинский машиностроительный завод", город Юрга Кемеровской области. Ввести в отношении ООО "Юргинский машиностроительный завод" процедуру, применяемую в деле о банкротстве, - наблюдение", - говорится в определении суда.

Как следует из материалов дела, в 2017 году московская компания "Метрологическая лаборатория" уже обращалась в кузбасский Арбитражный суд с требованием о взыскании с предприятия 1,45 млн рублей. Согласно судебному решению, данную сумму предприятие должно было выплатить в течение полугода, однако финансовые обязательства исполнены не были, кредитор обратился в суд с заявлением о признании должника банкротом.

К участию в деле о банкротстве в качестве третьего лица судом привлечен Минпромторг РФ. Следующее судебное заседание назначено на 11 февраля текущего года.

Юргинский машзавод является градообразующим предприятием в кузбасском моногороде Юрга и производит горно-шахтное оборудование, грузоподъемную и специальную технику. Также в состав предприятия входит ТЭЦ, которая обеспечивает подачу тепла на жилые и социальные объекты города с населением 82 тыс. человек. С 2015 года предприятие испытывает финансовые трудности, из-за чего возникают периодические проблемы с несвоевременной выплатой зарплат, увольнения сотрудников. В ноябре 2019 года госкорпорация "Ростех" заявила о намерении провести финансовое оздоровление завода.