Иркутские власти намерены привлечь "Росатом" к ликвидации очага химического загрязнения

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены привлечь госкорпорацию "Росатом" к ликвидации загрязнения, в том числе очага ртути, которое осталось в городе Усолье-Сибирском после банкротства предприятия "Усольехимпром". Об этом в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

"На следующей неделе мы встречаемся с руководством "Росатома", определим технологии работ с учетом класса опасности [отходов] и в дальнейшем системный план по приведению этой территории в безопасное состояние", - сказал Кобзев.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов на оперативном совещании отметил, что рационально было бы определить "Росатом" единственным оператором по ликвидации всех очагов загрязнения на промплощадке.

На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими вещества, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ. В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" в 2019 году называла "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки. В начале октября Росприроднадзор сообщил, что анализ взятых на промплощадке проб воздуха, почвы и воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.