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Долги "Юрмашзавода" в Кузбассе превышают 13 млрд рублей

В дочерней структуре Ростеха компании "РТ-Капитал" сообщили, что для продолжения производственной деятельности планируется реструктуризация предприятия

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Общий объем задолженности градообразующего предприятия "Юргинский машиностроительный завод" (принадлежит НПК "Уралвагонзавод", ГК "Ростех") в Кузбассе, где судом введена процедура наблюдения, превышает 13 млрд рублей. Для продолжения производственной деятельности планируется реструктуризация завода, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор "РТ-Капитал" (дочерняя структура Ростеха) Кирилл Федоров.

"Существующий объем выручки не позволяет эффективно осуществлять операционную деятельность и погашать имеющуюся задолженность, объем которой на сегодня уже превышает 13 млрд рублей, ситуация усугубляется тем, что часть имущества находится в залоге у кредиторов. С учетом всех факторов единственный способ <…> стабилизировать работу завода - это финансовое оздоровление с применением процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве. Программа финансового оздоровления предполагает реструктуризацию завода с сохранением основных компетенций, работу с непрофильными активами", - сказал Федоров.

В ноябре прошлого года госкорпорация "Ростех" заявила о готовности провести финансовое оздоровление "Юрмашзавода" и предоставить предприятию беспроцентный займ в 300 млн рублей. Реализацией антикризисной программы завода займется "РТ-Капитал". По словам гендиректора компании, ситуация на предприятии оценивается "как крайне тяжелая", несмотря на это "Юрмашзавод" продолжит исполнение существующих контрактов и госзаказов.

"Юргинский машзавод" является градообразующим предприятием в кузбасском моногороде Югра и производит горно-шахтное оборудование, грузоподъемную и специальную технику. Также в состав предприятия входит ТЭЦ, которая обеспечивает подачу тепла на жилые и социальные объекты города с населением 82 тыс. человек. С 2015 года предприятие испытывает финансовые трудности, из-за чего возникают периодические проблемы с несвоевременной выплатой зарплат, увольнения сотрудников.

Арбитражный суд Кемеровской области в конце 2019 года ввел на "Юрмашзаводе" процедуру наблюдения и признал обоснованным заявление кредиторов предприятия о признании его банкротом.

Теги
РоссияКемеровская область
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