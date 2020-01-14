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В Хакасии 27 многоквартирных домов остались без газоснабжения из-за роста цены на газ

Представитель администрации города не уточнил точное число жильцов, проживающих в этих домах

ТАСС. 14 января. Жители 27 многоквартирных домов в Черногорске (Хакасия) остались без газоснабжения из-за роста стоимости этого вида топлива. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Отключение связано с тем, что газ закончился, а по новому контракту с января 2020 года его стоимость увеличилась в два раза. Предприятие не может оплатить газ в полном объеме", - сообщил собеседник агентства, добавив, что без газоснабжения остались 27 из 57 газифицированных домов. Представитель администрации не уточнил точное число жильцов, проживающих в этих домах.

Газоснабжением занимается компания "Черногорскгаз". Республиканская прокуратура уже вынесла руководству предприятие представление с требованием восстановить подачу газа.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Город расположен в 16 км от Абакана. В нем не в первый раз возникают коммунальные проблемы. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения.

В феврале 2019 года на теплосетях в Черногорске произошла авария, ликвидация последствий которой заняла около двух суток. Без теплоснабжения остались 16 тыс. человек. Проблемы с теплоснабжением города возникали также зимой в 2017-2018 годах.

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РоссияХакасия
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