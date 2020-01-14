Пострадавшая от паводка школа открылась после ремонта в поселке Шумский Иркутской области

ИРКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Пострадавшая от летнего паводка школа в поселке Шумский Иркутской области открылась во вторник после ремонта, который затянулся из-за того, что предыдущий подрядчик некачественно выполнил работы. Летом территорию учебного заведения благоустроят, сообщила журналистам директор школы Ольга Усова.

Следственные органы СК России по Иркутской области проводят доследственную проверку по сообщениям региональных СМИ о некачественном ремонте пострадавшей от паводков школы в поселке Шумский Нижнеудинского района. После ремонта, проведенного недобросовестным подрядчиком, пришлось делать новый ремонт, так как образовался грибок, частично отсутствовало отопление, была повреждена электрика. Дети учились в приспособленных помещениях.

"На ремонт школы было выделено 58,8 млн рублей. Переделано отопление, охранно-пожарная сигнализация, освещение, полы, штукатурка, покраска. Теперь ждем лета, чтобы провести благоустройство территории", - сказала Усова журналистам после церемонии открытия школы.

В школе учатся 313 детей, работают 32 педагога.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев сообщил журналистам, что 20 января планируется открыть после ремонта пострадавший от паводка детский сад в городе Тулуне. Также в муниципалитете строится школа на 1275 учащихся, ее сдадут в эксплуатацию в августе.