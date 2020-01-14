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В поисках пропавших на Алтае девушки и подростка задействовали более 60 полицейских

Им оказывают помощь сотрудники МЧС, привлекаются водолазы

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Алтайском крае ведут поиск пропавших без вести молодых людей - девушки 18 лет и 15-летнего подростка. В поисковых работах задействованы более 60 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 7 января подросток и девушка ушли из дома в городе Новоалтайске. "Продолжаются масштабные активные поиски несовершеннолетнего и молодой девушки, которые пропали без вести. До настоящего времени их местонахождение не установлено. В розыске участвуют более 60 сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю и отдела внутренних дел МВД по Новоалтайску, три кинологических расчета со служебными собаками. Сотрудники разбиты на шесть поисковых групп, полицейским оказывают помощь сотрудники МЧС, привлекаются водолазы", - говорится в сообщении.

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Для поиска используют снегоходы и квадрокоптер. Обследованы территории Новоалтайска, села Токарево, нескольких садоводств, поиски осложняет большое количество снега. Обследованы участки трассы от поселка Бажово до Белоярска, другие участки вдоль новосибирской трассы. В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что в случае, если молодые люди не будут найдены, запланировано дополнительное привлечение сил и средств.

13 января было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или боле лиц"), по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка и 18-летней девушки. Следователи просят всех, кому известно об обстоятельствах безвестного исчезновения молодых людей, сообщать в правоохранительные органы.

Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, председатель СК поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СК России арсенал криминалистической техники.

Теги
РоссияАлтайский край
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