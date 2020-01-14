В поисках пропавших на Алтае девушки и подростка задействовали более 60 полицейских

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Алтайском крае ведут поиск пропавших без вести молодых людей - девушки 18 лет и 15-летнего подростка. В поисковых работах задействованы более 60 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 7 января подросток и девушка ушли из дома в городе Новоалтайске. "Продолжаются масштабные активные поиски несовершеннолетнего и молодой девушки, которые пропали без вести. До настоящего времени их местонахождение не установлено. В розыске участвуют более 60 сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю и отдела внутренних дел МВД по Новоалтайску, три кинологических расчета со служебными собаками. Сотрудники разбиты на шесть поисковых групп, полицейским оказывают помощь сотрудники МЧС, привлекаются водолазы", - говорится в сообщении.