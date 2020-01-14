Омская область снизила затраты на обслуживание госдолга более чем на треть

ОМСК, 14 января. /ТАСС/. Омская область в 2019 году затратила на обслуживание госдолга 1,4 млрд рублей, что на 800 млн рублей или более чем на 36% меньше запланированных показателей, сообщил во вторник ТАСС министр финансов региона Вадим Чеченко. Экономии удалось достигнуть за счет рефинансирования кредитных линий и снижения процентной ставки.

"В 2019 году планировалось затратить на обслуживание госдолга 2,2 млрд рублей, а потратили 1,4 млрд рублей. Экономия составила 800 млн рублей, это те ресурсы, которые мы в итоге направляем на решение социально-экономических задач", - сказал министр.

Помощник министра Ольга Умова пояснила ТАСС, что экономия сложилась благодаря планомерной работе с госдолгом в течение всего года. Регион активно использует краткосрочные кредиты федерального казначейства, которые даются под минимальный процент, для замещения коммерческих кредитов, что дает экономию на уплате процентов. "Также в течение года мы активно рефинансировали наш кредитный портфель, замещая кредитные линии более дешевыми, работали с банками, заключали с ними дополнительные соглашения по снижению процентных ставок в рамках действующих кредитных линий", - сказала Умова. В итоге Омская область пользуется кредитами по минимально возможным ставкам на уровне от 7,38% до 7,5%.

Сибирский регион в течение года также направляет все свободные ресурсы и все остатки на счетах на гашение коммерческих кредитов. "Как результат - удержание в течение года размера госдолга на минимальном уровне и, соответственно, экономия на уплате процентов по кредитам", - рассказала помощник министра.

Снижение госдолга

На пресс-конференции Чеченко рассказал журналистам, что работа с госдолгом имеет большое значения для региона, так как Омская область является получателем дотации на сбалансированность бюджета. "Для нас установлен график снижения долговой нагрузки областного бюджета. В 2017 году ограничение было 80%, за 2019 год мы должны были снизить до 75%. Но мы эти показатели перевыполняем - к концу 2019 года уровень долговой нагрузки областного бюджета составил 64,2%", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что снижается и сам размер госдолга. "На начало 2018 года это было 45 млрд рублей, по итогам 2019 - уже 41,5 млрд рублей. Это существенное снижение", - сказал Чеченко. По словам министра, опережающее сокращение долговой нагрузки и госдолга дают региону возможность для финансовых маневров при выполнении поставленных задач. "Если бы таких темпов [снижения долговой нагрузки] не было, мы были бы в большей степени связаны необходимостью соблюдать ограничения, установленные федеральным Минфином", - пояснил он.

Бюджет Омской области в 2019 году был исполнен с профицитом в 1 млрд рублей. Расходы при этом составили 94,6 млрд рублей, доходы - 95,6 млрд рублей. На 2020 год бюджет сформирован с доходом в размере 90,8 млрд рублей, расходы 92,7 млрд рублей, дефицит 1,9 млрд рублей.