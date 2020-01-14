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Газоснабжение в Черногорске планируют восстановить до конца дня

По информации мэрии, отключение 27 многоквартирных домов произошло из-за повышения закупочной цены на газ

ТАСС, 14 января. Газоснабжение 27 многоквартирных домов в Черногорске в Хакасии планируют восстановить до конца дня, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков. В понедельник из-за нехватки газа было отключено 27 из 57 газифицированных многоквартирных домов города.

"Заместитель главы республики Юрий Курлаев провел совещание. Было дано поручение предприятию начать наполнение системы (групповых резервуарных установок - прим. ТАСС) ", - сказал Новиков. По его словам, сейчас предприятие изыскивает возможность для получения этого топлива.

По информации мэрии, отключение произошло из-за повышения закупочной цены на газ. Газоснабжением города занимается компания "Черногорскгаз". Республиканская прокуратура уже вынесла руководству предприятия представление с требованием восстановить подачу газа.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. В нем не в первый раз возникают коммунальные проблемы. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС.

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РоссияХакасия
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