Тариф на ТКО в Кузбассе, где регоператор приостановил вывоз мусора, повышать не будут

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Кузбассе, где региональный оператор "Экотек" на несколько дней приостановил вывоз мусора из-за финансовых проблем, повышаться не будет. Такое решение принял губернатор Сергей Цивилев по итогам совещания с руководством компании "Экотек", сообщила во вторник пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Экотек" с 9 января 2019 года без предупреждения приостановил вывоз мусора в Междуреченске, Киселевске, Мысках, Прокопьевске, Осинниках и других населенных пунктов на юге Кемеровской области. Муниципалитетам пришлось самостоятельно организовывать санитарную уборку территорий и вывоз мусора, чтобы навести порядок. С 11 января регоператор возобновил работу.

"Георгий Лаврик (собственник компании "Экотек" - прим. ТАСС) ссылался на то, что компания более года "нарабатывает убытки", так как объемы вывозимого мусора превышают реальную оплату за эти услуги. <…> Губернатор [Сергей Цивилев] высказался о невозможности выполнения требования регоператора о внеочередном повышении тарифа для населения на вывоз мусора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщалось, тариф на вывоз мусора на юге Кузбасса, где работает "Экотек", составляет 86,11 руб. на одного человека в месяц, что почти в 1,5 раза выше, чем на севере региона, где оператором выбрана компания "Чистый город Кемерово" и жители платят по 59,59 рублей. Руководство "Экотек" в течение 2019 года неоднократно заявляло о долгах населения и юридических лиц по платежам за обращение с ТКО, совокупная сумма задолженности к июлю прошлого года достигла около 500 млн рублей, более актуальных данных региональный оператор не публиковал.

По итогам совещания с региональным оператором губернатор Сергей Цивилев предложил провести подробную сверку договорной базы регионального оператора с местными властями, чтобы выявить возможных неучтенных потребителей. "Стороны договорились, что "Экотек" передаст в электронном виде в муниципалитеты всю базу уже заключенных договоров, чтобы ее актуализировать. Это поможет проверить правильность начисления платы каждому жителю и предпринимателю, отследить процесс заключения и выполнения договоров, что особенно важно для бизнеса и частного сектора", - поясняет пресс-служба.

Новокузнецкая компания "Экотек" была выбрана региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами зоны "Юг" в октябре 2017 года по итогам конкурса, который проводил департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области. Стоимость 10-летнего контракта - 16,4 млрд рублей. В зону ответственности регоператора вошли 11 городов и муниципальных районов Кузбасса, где проживает 1,2 млн из 2,7 млн жителей области. Северные города Кемеровской области в качестве регоператора обслуживает компания "Чистый город Кемерово".