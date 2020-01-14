Восстановление православной церкви в поселке Ессей завершится в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Восстановление православной церкви в поселке Ессей в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края - первой в заполярной части региона - завершится в 2021 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Центра общественных инициатив и развития туризма Иван Иванов.

"Восстанавливаем первый храм за Полярным кругом, который был построен в конце XIХ века, после прихода советской власти он был разрушен. На этом месте в прошлом году по сохранившимся фото начали возведение такого же храма. Планируем завершить в следующем году", - сказал Иванов.

По его словам, в Ессее уже установлен сруб будущей церкви, возведена крыша. В этом году предстоят внутренние работы: монтаж полов, окон, дверей, атрибутики. Сруб был сложен в Красноярске и доставлен в Ессей, который расположен почти в 1,5 тыс. км от краевого центра, по автомобильному зимнику.

Жители Ессея с 2002 года ставили вопрос о необходимости строительства церкви. Создание проекта храма и изготовление деревянного сруба в Красноярске взял на себя инвестор.

Ессей - самый северный поселок Эвенкии. Население - более 600 человек, в основном якуты. В прошлом поселок называли "колыбелью православия" среди коренных малочисленных народов Севера. В XIX веке местные жители первыми среди северян приняли христианство. В феврале 2017 года в Ессее прошло массовое крещение. Тогда православие приняли сразу 120 человек.