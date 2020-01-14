В Кемерове уволен заведующий реанимацией больницы, где пациентов просили купить лекарства

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Руководство Областной клинической больницы скорой медицинской помощи в Кемерове освободило от занимаемой должности заведующего отделением реанимации после того, как родственники одного из пациентов пожаловались на то, что медики потребовали от них купить лекарства. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе больницы.

В начале января житель Кемерова опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, что врачи местной больницы, где в отделении реанимации на лечении находился его родственник-инвалид, выдали ему список лекарств и расходных материалов, которых якобы не было в медучреждении и требовалось приобрести их за собственный счет.

"По факту размещения в соцсетях информации о взимании денег за лекарства в медицинской организации проведена внутренняя служебная проверка, выявлен ряд нарушений. По итогам проверки медицинской организацией будут компенсированы родственнику средства, потраченные им на приобретение лекарственных препаратов. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 освобожден от занимаемой должности, к врачу и старшей медицинской сестре применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы медучреждения, в настоящий момент в больнице имеется весь необходимый запас лекарств для лечения пациентов, медикаменты предоставляются бесплатно.