СГК восстановила теплотрассу, снабжающую оборонные предприятия Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), осуществляющая теплоснабжение в Новосибирске, восстановила теплотрассу, не работавшую до этого около 20 лет, для обеспечения теплом более ста предприятий города, в том числе, предприятий оборонного комплекса. Эти крупные потребители ранее получали тепло от котельной обанкротившегося завода "Сибсельмаш", которую планируют закрыть с 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании во вторник.

"СГК завершила строительство вывода "Запад-2" на Новосибирской ТЭЦ-3 - это одна из пяти теплотрасс, поставляющих теплоноситель в город. <...> Сегодня через "Запад-2" получают тепло 110 предприятий и организаций, в том числе социальные объекты. Среди крупных потребителей: Новосибирский технический колледж им. Покрышкина; предприятие оборонного комплекса - Научно-производственное объединение "Луч"; производитель бытовой химии - ОАО "Сибиар", - говорится в сообщении.

Теплотрасса была построена на поверхности земли для удобства обслуживания. Сейчас "Запад-2" пропускает порядка 1,7 тыс. кубометров воды, однако в будущем ее мощность планируют увеличить до 2,5 кубических метров. СГК вложила в проект около 70 млн рублей.

"Запад-2" была построена в Новосибирске в середине прошлого века, но в 90-е годы пришла в негодность. С этого периода крупные промышленные предприятия, отапливаемые "Запад-2", стали потребителями котельной новосибирского завода "Сибсельмаш", который в осенью 2012 года вступил в процедуру банкротства. По информации СГК, котельная перестала производить тепло в 2018 году, после чего потребители были подключены к центральному теплоснабжению. Тариф для тех, кто подключился к ТЭЦ-3 через новую теплотрассу, снизился.

Ранее, помимо котельной "Сибсельмаша", СГК уже переключила в 2018-2019 годах на теплоснабжение от ТЭЦ еще 8 котельных, которые отапливали как промышленный сектор, так и жилые дома. В 2020 году планируется переключить на централизованное теплоснабжение еще несколько заводов.

Сибирская генерирующая компания работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.