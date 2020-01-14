{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СГК восстановила теплотрассу, снабжающую оборонные предприятия Новосибирска

Теплотрасса не работала около 20 лет, всего она обеспечивает более ста предприятий

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), осуществляющая теплоснабжение в Новосибирске, восстановила теплотрассу, не работавшую до этого около 20 лет, для обеспечения теплом более ста предприятий города, в том числе, предприятий оборонного комплекса. Эти крупные потребители ранее получали тепло от котельной обанкротившегося завода "Сибсельмаш", которую планируют закрыть с 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании во вторник.

"СГК завершила строительство вывода "Запад-2" на Новосибирской ТЭЦ-3 - это одна из пяти теплотрасс, поставляющих теплоноситель в город. <...> Сегодня через "Запад-2" получают тепло 110 предприятий и организаций, в том числе социальные объекты. Среди крупных потребителей: Новосибирский технический колледж им. Покрышкина; предприятие оборонного комплекса - Научно-производственное объединение "Луч"; производитель бытовой химии - ОАО "Сибиар", - говорится в сообщении.

Теплотрасса была построена на поверхности земли для удобства обслуживания. Сейчас "Запад-2" пропускает порядка 1,7 тыс. кубометров воды, однако в будущем ее мощность планируют увеличить до 2,5 кубических метров. СГК вложила в проект около 70 млн рублей.

"Запад-2" была построена в Новосибирске в середине прошлого века, но в 90-е годы пришла в негодность. С этого периода крупные промышленные предприятия, отапливаемые "Запад-2", стали потребителями котельной новосибирского завода "Сибсельмаш", который в осенью 2012 года вступил в процедуру банкротства. По информации СГК, котельная перестала производить тепло в 2018 году, после чего потребители были подключены к центральному теплоснабжению. Тариф для тех, кто подключился к ТЭЦ-3 через новую теплотрассу, снизился.

Ранее, помимо котельной "Сибсельмаша", СГК уже переключила в 2018-2019 годах на теплоснабжение от ТЭЦ еще 8 котельных, которые отапливали как промышленный сектор, так и жилые дома. В 2020 году планируется переключить на централизованное теплоснабжение еще несколько заводов.

Сибирская генерирующая компания работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Восстановление православной церкви в поселке Ессей завершится в 2021 году
Храм был построен в конце XIХ века и разрушен после прихода советской власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС