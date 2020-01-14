Окончательное место проживания мальчика из Омска, которого истязали дома, не определено

В понедельник руководство омской школы-интерната, куда был помещен мальчик, отпустило его жить с матерью. При этом директор интерната Евгений Пузанов добавил, что окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после вынесения приговора судом, который в настоящее время рассматривает дело об истязании несовершеннолетнего.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила журналистам в среду, что необходимо полное изучение ситуации с 8-летним мальчиком из Омска, которого отчим и мать в наказание ставили на колени на гречку, перед принятием окончательного решения о месте его проживания.

"Мы выступаем за глубокое и полное изучение ситуации и за принятие обоснованных решений в интересах ребенка", - сказала Кузнецова, напомнив, что окончательное решение по поводу нахождения ребенка с матерью пока не принято. "В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям 112, 117, 156 УК РФ, будет соответствующее решение суда, по итогам которого будет понятна мера ее ответственности и степень причастности к совершению преступления в отношении ребенка. Одновременно назначена психолого-педагогическая экспертиза, которая также еще не завершена. Только по итогам суда и результатов экспертизы будет возможность сделать окончательный вывод", - отметила детский омбудсмен. Она добавила, что в настоящее время в аппарате уполномоченного ждут результата проверок законности действий органов опеки региона.

Об истязании ребенка стало известно в мае прошлого года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. В середине декабря в сети было опубликовано видео с издевательствами, которое всколыхнуло общественность. Кузнецова высказала недоумение в связи с тем, что ребенок был возвращен матери, после чего мальчика поместили в школу-интернат до вынесения решения о возможности совместного проживания.

После того как стало известно об издевательствах над ребенком, отчим ребенка был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. Ребенок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре, а перед началом учебного года его вернули матери, так как она является его законным представителем. В СК отметили, что мальчик сам хотел быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима.

В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. На первом судебном заседании они частично признали свою вину.