{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жильцам обледенелого дома в Иркутске предложили в суде подтвердить право на переселение

Сейчас официально жильцы в общежитии не числятся

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Администрация Иркутска предложила семьям, которые живут в обледенелом общежитии бывшего авиационного училища, через суд доказать право на пользование помещениями в этом доме, после чего будет решен вопрос об их переселении. Сейчас официально жильцы в общежитии не числятся, говорится в сообщении пресс-службы иркутской мэрии.

12 января в программе "Вести-Иркутск" был показан сюжет о тяжелых бытовых условиях, в которых живут люди в пятиэтажном общежитии бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Здание обледенело из-за прорыва трубы в подвале, в некоторых окнах нет стекол, а оконные проемы затянуты наплывами льда. По данным администрации Иркутска, в доме остаются жить пять семей.

"После расформирования ИВВАИУ в 2016 году здание общежития было передано министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано. По документам, предоставленным министерством обороны, жителей в данных помещениях не числилось. <…> Учитывая, что семьи не могут официально подтвердить право пользования жилым помещением на условиях договора социального найма, администрацией Иркутска было предложено семьям подтвердить свое право в судебном порядке с целью дальнейшего решения вопроса о предоставлении вне очереди другого жилого помещения", - говорится в сообщении.

Власти города помогут семьям с оформлением заявлений в суд. Администрация Иркутска также предложила семьям временно переехать в жилые помещения маневренного фонда, пока будет решаться вопрос обеспечения их новым постоянным жильем. По данным пресс-службы мэрии, пока никто не обратился с заявлением о предоставлении временного жилья. Следственные органы СК России проводят проверку по факту проживания людей в тяжелых бытовых условиях.

Общежитие было построено в 1983 году для сотрудников ИВВАИУ. Училище было основано в 1931 году, в 2008 году расформировано. Большая часть его территории сейчас находится в заброшенном состоянии.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла
В ближайшие пять дней синоптики прогнозируют отклонение от климатической нормы на 12 градусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС