Жильцам обледенелого дома в Иркутске предложили в суде подтвердить право на переселение

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Администрация Иркутска предложила семьям, которые живут в обледенелом общежитии бывшего авиационного училища, через суд доказать право на пользование помещениями в этом доме, после чего будет решен вопрос об их переселении. Сейчас официально жильцы в общежитии не числятся, говорится в сообщении пресс-службы иркутской мэрии.

12 января в программе "Вести-Иркутск" был показан сюжет о тяжелых бытовых условиях, в которых живут люди в пятиэтажном общежитии бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Здание обледенело из-за прорыва трубы в подвале, в некоторых окнах нет стекол, а оконные проемы затянуты наплывами льда. По данным администрации Иркутска, в доме остаются жить пять семей.

"После расформирования ИВВАИУ в 2016 году здание общежития было передано министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано. По документам, предоставленным министерством обороны, жителей в данных помещениях не числилось. <…> Учитывая, что семьи не могут официально подтвердить право пользования жилым помещением на условиях договора социального найма, администрацией Иркутска было предложено семьям подтвердить свое право в судебном порядке с целью дальнейшего решения вопроса о предоставлении вне очереди другого жилого помещения", - говорится в сообщении.

Власти города помогут семьям с оформлением заявлений в суд. Администрация Иркутска также предложила семьям временно переехать в жилые помещения маневренного фонда, пока будет решаться вопрос обеспечения их новым постоянным жильем. По данным пресс-службы мэрии, пока никто не обратился с заявлением о предоставлении временного жилья. Следственные органы СК России проводят проверку по факту проживания людей в тяжелых бытовых условиях.

Общежитие было построено в 1983 году для сотрудников ИВВАИУ. Училище было основано в 1931 году, в 2008 году расформировано. Большая часть его территории сейчас находится в заброшенном состоянии.