Объекты по переработке ТКО появятся в четырех районах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Объекты по переработке твердых коммунальных отходов планируется создать в четырех районах Новосибирской области - Тогучинском, Куйбышевском, Татарском и Каргатском. Такие объекты будут созданы в том числе, в рамках концессионных соглашений, в настоящее время правительство занимается их проработкой, сообщил в среду на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального парламента министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

"В рамках территориальной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Новосибирской области планируется создание концессионных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе, через механизм концессионных соглашений. Создание объектов, включающих комплекс по обработке, хранению и обезвреживанию ТКО, планируется на территории Тогучинского района, Куйбышевского и Татарского кластеров, объекта по обработке, хранению на территории Каргатского кластера", - сказал Архипов, не уточнив подробности реализации проектов.

Он отметил, что инициативы по реализации таких проектов на территории Куйбышевского, Тогучинского и Татарского районов поступили в адрес правительства от трех компаний. При этом на организацию объектов в Каргатском районе в настоящее время заявок нет. "По Каргатскому в настоящее время таких заявок нет, поэтому для того, чтобы реализовать территориальную схему, мы сейчас планируем средства на проектирование такого объекта за счет средств регионального бюджета", - уточнил Архипов.

Министр отметил, что по результатам первого года работы регоператора по обращению с ТКО - компании "Экология-Новосибирск" - власти располагают статистическими данными по объемам отходов, эти данные будут учтены при проектировании объектов переработки ТКО в обозначенных районах, с тем чтобы определить мощность переработки и хранения.