Сибнедра оценивают геологоразведку крупного участка нефтедобычи в Сибири в 700 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Около 700 миллионов рублей потребуется на геологоразведку крупного участка в Западной Сибири, перспективного для разработки нефтяных месторождений. Нефтедобыча на данном участке позволит стабилизировать темпы этой отрасли, снижающиеся в Новосибирской и Омской области в последнее десятилетие, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин.

С 2009 года в Новосибирской и Омской областях наблюдается снижение темпов добычи нефти. В 2017 году в Новосибирской области этот показатель достигал 198 тысяч тонн, в 2018 году - 147 тысяч (в планах компаний было 192 тысячи). Основной фактор снижения добычи - трудноизвлекаемость полезного ископаемого, а также отсутствие мер господдержки для компаний-разработчиков месторождений.

"Есть участок на севере Новосибирской области, где целесообразно провести геологоразведочные работы и поставить там прогнозные ресурсы. Это масштабная территория, она охватывает и Омскую, Томскую и Новосибирскую область. Такой проект требует значительных средств со стороны государства, потому не каждая компания может себе такое позволить. Приблизительная сумма на реализацию проекта - около 700 млн. рублей", - сообщил Партолин, пояснив, что включение участка в перечень проектов, реализуемых Роснедрами, запланировано на 2021-2022 годы.

Государственное геологическое изучение, которое будет осуществляться на участке, предполагает размещение госзаказа для подрядчика, занимающегося геологоразведкой. Сейчас в России такими работами занимается госкорпорация "Росгеология".

Как пояснил Партолин, тенденция снижения нефтедобычи в регионах Западной Сибири сохраняется, однако об отзыве лицензий на разработку месторождений речи пока не идет. По его мнению, для стабилизации ситуации нефтедобывающим компаниях необходимы меры господдержки, такие как государственная геологоразведка и налоговые преференции.