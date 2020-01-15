Сибнедра: освоению Завьяловского месторождения мешает конфликт с владельцем земли

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Конфликт с собственником земли, который выступил против решения Сибнедр об изъятии участка, мешает разработке перспективного Завьяловского угольного месторождения на юге Новосибирской области. Владелец потребовал компенсацию за участок, вопрос решается в суде, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин.

Завьяловское месторождение каменного угля располагается в Тогучинском районе на юге Новосибирской области. Участок является ответвлением Кузнецкого угольного бассейна, большая часть которого находится на территории соседней Кемеровской области. Запасы коксового угля на месторождении оцениваются более чем в 50 млн тонн.

"Тогучинский район пока не введен в разработку. Разработке месторождения мешают земельные проблемы с собственниками. На сегодняшний день, например, компания "Регион-Ойл" подавала заявку на принудительное изъятие части земельных территорий на своем лицензионном участке, но собственник земли с таким решением не согласился и подал иск в суд. Первая инстанция встала на сторону собственника, вторая инстанция встала на сторону Сибнедр. Сейчас дело находится в суде кассационной инстанции", - сообщил Партолин.

Как пояснил начальник департамента по недропользованию, на данном этапе судебного разбирательства обсуждается сумма компенсации стоимости земельного участка. Владельцем спорной территории выступает ЗАО "Завьяловское", которое занимается разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции. Компания настаивает на том, что земли сельхозназначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране, следует из материалов арбитража.

Кузнецкий угольный (Кузбасс) - один из самых крупных угольных месторождений мира, расположенный на юге Западной Сибири, в основном на территории Кемеровской области (частично - на территории Новосибирской области и Алтайского края), в неглубокой котловине между горными массивами Кузнецкого Алатау. В 2021 году в Кемеровской области будет отмечаться 300-летие с начала промышленного освоения бассейна.