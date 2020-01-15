Добыча угля в Кузбассе по итогам 2019 года сократилась на 1,7%

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Объемы добычи угля в Кемеровской области, на предприятия которой приходится около 60% всей российской угледобычи, по итогам 2019 года снизились на 1,7%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

"По данным департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса, в 2019 году в Кузбассе добыто порядка 251 млн тонн угля. Относительно 2018 года показатель снизился на 1,7%", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте департамента угольной промышленности региона, за 2018 год угольщики Кузбасса добыли 255,3 млн тонн угля, что на 5,7% выше, чем годом ранее.

Как пояснил в среду на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин, запасов угля в Кузбассе достаточно для увеличения объемов добычи. Одной из причин ее сокращения является падение цен на уголь на мировых рынках и высокие логистические издержки.

"Запасов достаточно на десятки лет. <…> Для угольной отрасли на сегодня ситуация не очень хорошая в части экономики. Стоимость угля на мировом рынке очень упала, предприятия кемеровские в очень затруднительной ситуации. <…> У нас с учетом географического положения значительная часть затрат в стоимость угля - это транспорт, это железная дорога, которая доставляет и на запад, и на восток", - сказал Патролин.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Кузбасса в 2019 году неоднократно обращались к руководству РЖД с предложением установить скидки на перевозку угля. В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении, где сосредоточены основные потребители угля, некоторые предприятия Кузбасса летом 2019 года временно приостановили угледобычу. РЖД с середины июля 2019 года временно отменили "экспортную надбавку" на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, с сентября аналогичная мера действовала на перевозку угля из Кузбасса в северо-западном направлении.