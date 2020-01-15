Число пострадавших при столкновении "Камаза" и маршрутки в Омске выросло до 10 человек

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Десять человек пострадали в среду днем при столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

"Всего пострадали десять человек, пять отпущены на амбулаторное лечение, еще пять сейчас обследуются врачами, информация [о состоянии] будет позже", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о столкновении пассажирского микроавтобуса и "Камаза" поступило около 13:00 (10:00 мск). Предварительно установлено, что водитель "Камаза" при экстренном торможении допустил занос прицепа на встречную полосу, где в него врезался микроавтобус, в салоне которого находились 14 пассажиров.