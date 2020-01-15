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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Кобзев: стратегия развития поможет Иркутской области решить поставленные Путиным задачи

Врио главы Приангарья отметил, что наиболее острыми для региона вопросами, обозначенными в послании президента, являются состояние системы здравоохранения и проблемы экологии

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Принятие стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года позволит правильно выстроить в регионе работу по выполнению задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. В первую очередь, в грамотном развитии нуждаются пострадавшие от паводка летом 2019 года территории, сообщил в эфире телеканала "Россия 24", комментируя послание, временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Кобзев.

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"В первую очередь, в той ситуации, в которую попали жители пострадавших от паводка районов, <...> требуются кардинальные подходы именно к взаимодействию <...>. Здесь нужны непосредственно близость, общение, власть должна услышать их тревоги и опасения. Мы приступили к созданию комфортной среды, созданию генеральных планов развития этих территорий, малых городов, это очень важный аспект, который в целом покажет, как это (развитие - прим. ТАСС) будет происходить дальше. Для нас, в первую очередь, важно [принять] стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, <...> именно эта стратегия позволит правильно выстроить работу по выполнению тех задач, которые поставил глава государства", - сказал Кобзев.

Он отметил, что наиболее острыми для Иркутской области вопросами, обозначенными в послании президента, являются состояние системы здравоохранения, особенно первичного звена, и вопросы экологии, так как в регионе есть несколько очагов накопленного экологического вреда, а ряд городов включен в список российских муниципалитетов с самым грязным воздухом.

Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года был разработан в 2016 году, однако до сих пор не принят депутатами Законодательного собрания, которые весной 2019 года отправили его на доработку. По их словам, в документе, в частности, не прописан план действий по развитию ряда территорий и конкретные шаги по использованию ресурсного потенциала региона в экономике.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время в пострадавших территориях идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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