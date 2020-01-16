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Омская область запустила брендовый туристический маршрут "Настоящая Сибирь"

В регионе дорабатывается летний вариант маршрута, который будет включать еще таежный Муромцевский район на севере области и знаменитые "Пять озер"

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Первые туристы посетили в январе маршрут "Настоящая Сибирь", разработанный Омской областью в качестве туристического бренда сибирского региона. Как рассказала в четверг ТАСС заместитель министра культуры области Анна Статва, гости посетили обзорную экскурсию по Омску и большереченский музей-заповедник "Старина сибирская" в 200 км от города.

"Первые группы прибыли в январе из Тюмени, они посетили зимний вариант "Настоящей Сибири", который проходит большей частью в самом Омске, плюс посещение [историко-культурного музея-заповедника] "Старина сибирская" в Большеречье", - рассказала Статва.

Она пояснила, что в Омске в рамках обзорной экскурсии туристы посещают в том числе особняк купца Батюшкова, где в годы Гражданской войны размещалась резиденция Верховного правителя России адмирала Александра Колчака, и единственный за Уралом филиал Государственного Эрмитажа - культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь".

В настоящий момент дорабатывается летний вариант маршрута. "Он будет включать еще [таежный] Муромцевский район на севере области и знаменитые "Пять озер", пояснила представитель Минкульта. Согласно местным легендам, пять озер, включая до сих пор не обнаруженное Потаенное озеро, представляют собой кратеры от падения огромного метеорита и соединены подземной рекой. Легенда гласит, что любой, кто искупается во всех пяти озерах, - омолодится и исцелится от любой болезни.

По словам замминистра, маршрут "Настоящая Сибирь" должна стать туристическим брендом Омской области и будет продаваться по всей стране. "В ближайшее время у нас открывается офис крупного туроператора, у которого одно из направлений - развитие внутреннего туризма в России. Мы рассчитываем, что они будут продавать наш маршрут в других регионах [страны]", - отметила она.

Власти региона надеются, что брендовый маршрут привлечет новых туристов в Омскую область. "У нас и так в последние годы ежегодный прирост туристов около 7% - в этом году Омскую область посетили более 540 тыс. туристов, а сама область в национальном туристском рейтинге поднялась на одну строчку по итогам 2019 года. Конечно, нам есть куда стремиться, но прогресс радует", - подытожила Статва.

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РоссияОмская область
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