В результате пожаров в частных домах за сутки в Иркутской области погибли семь человек

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Женщина и двое мужчин погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Усть-Уда в Иркутской области, говорится в четверг в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС. Всего за сутки в регионе пожары унесли жизни семи человек.

"Семь человек погибли на пожарах прошлым вечером и ночью в населенных пунктах Иркутской области. <…> В поселке Усть-Уда погибли трое взрослых - двое мужчин и женщина", - говорится в сообщении. Дознаватели, расследующие обстоятельства пожара в Усть-Уде, рассматривают версии неосторожного обращения с огнем и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Пожары также унесли жизни 64-летнего мужчины в деревне Булык и 39-летнего жителя Усолье-Сибирского. Возгорания произошли в частных жилых домах. Погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Всплеск пожаров с гибелью людей связан, в том числе, с понижением среднесуточных температур, а также с ослаблением внимания органов местного самоуправления к проблеме пожарной безопасности в жилом секторе. Поэтому в настоящее время управлением надзорной деятельности и профилактической работы приняты меры к усилению собственных подразделений в районах области", - цитируют в сообщении заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова.

По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха по области 16 января составляет минус 10-15 градусов, местами минус 20-25.