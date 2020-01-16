Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Томске

ТОМСК, 16 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в ночь на четверг на пересечении проспектов Фрунзе и Комсомольский в Томске. В результате ДТП один водитель скончался на месте, еще три человека с травмами доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"16 января 2020 года около 02:00 (22:00 мск) на регулируемом перекрестке проспект Фрунзе - проспект Комсомольский в районе дома № 102 по проспекту Фрунзе произошло столкновение автомобилей BMW Х6 и Toyota Corolla. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 23-летняя водитель Toyota скончалась на месте происшествия. Еще трое участников ДТП - две женщины и мужчина - госпитализированы.