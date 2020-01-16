Власти Новокузнецка помогут семьям пострадавших при стрельбе в здании суда

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Власти Новокузнецка, где мужчина устроил стрельбу в здании мирового суда и тяжело ранил двоих человек, один из которых впоследствии умер, окажут необходимую помощь семьям пострадавших. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава города Сергей Кузнецов.

"Все, что происходит в городе, у меня на личном контроле. Мы будем помогать семье пострадавших, мы возьмем на себя и похороны, и поддержку, и все остальные вопросы", - сказал Кузнецов.

Сообщение о стрельбе в здании на улице Энтузиастов в Новокузнецке Кемеровской области, где работают мировые судьи, поступило в скорую помощь утром в четверг. Следствие предварительно установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд Новокузнецка и выстрелил в пристава, который пытался его остановить, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Пострадавший судебный пристав умер от огнестрельных ранений в машине скорой помощи, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, ей проводится операция. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в одной из организаций, находящихся в здании, где произошла стрельба, в настоящее время машины скорой помощи и полиции покинули место происшествия, на месте работают следователи.