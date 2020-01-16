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Два медработника пострадали в ДТП со скорой в Новосибирске

Машина столкнулась с автомобилем Toyota

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Центральном районе Новосибирска. В результате ДТП пострадали два медицинских работника, находившихся в скорой, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Toyota под управлением женщины на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. В результате происшествия за помощью к медикам обратились два пассажира скорой - медицинские работники, женщина и мужчина", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил характер травм пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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РоссияНовосибирская область
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