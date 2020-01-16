Полиция и спасатели вторые сутки ищут пропавшую девочку под Новосибирском

ТАСС, 16 января. Полиция и спасатели ищут пропавшую 15 января после школы 10-летнюю девочку из города Карасук Новосибирской области, сообщается в четверг на сайте Центра по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.

"Вчера <...> поступил вызов, о том, что в г. Карасук пропала девочка 2009 г. р. Около 15:00 (11:00 мск) девочка вышла из музыкальной школы и домой не вернулась. Спасатели совместно с полицией и представителями общественности ищут девочку", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК по Новосибирской области проводит проверку по факту пропажи ребенка. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

"По факту без вести пропавшей 10-летней девочки организована уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время следователи следственного управления во взаимодействии с полицией проводят поисковые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, 10-летняя Алена Касталанова 15 января около 15:00 (11:00 мск) вышла из музыкальной школы, после этого ее местонахождение неизвестно.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирск ТАСС сообщили, что девочка уже несколько раз уходила из дома.

Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона, пропавшая девочка из приемной семьи. "[Девочка] проживала в семье, в которой четверо детей, двое из них приемных, девочка находится под опекой", - сказали ТАСС в министерстве.

По сообщению портала "Вести Новосибирск", в ночь на 15 января на площади у автовокзала Карасука собрались больше 100 жителей города, которые начали искать девочку.