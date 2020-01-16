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Новосибирский симфонический оркестр посетил с гастролями три города Китая

Следующая поездка коллектива в КНР запланирована на октябрь 2021 года

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новосибирский симфонический оркестр, давно известный за пределами России, посетил три города Китая с концертной программой из произведений Петра Чайковского и Арама Хачатуряна, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС управляющий оркестром Николай Сизиков.

"Три первых концерта у нас прошли в Нанкине на площадке арт-центра Нанкина, после это мы посетили центральную площадку Пекина и города Ухань. Это был большой концертный зал на 2 тыс. зрителей", - сказал Сизиков.

Репертуар гастрольной программы включал произведения Чайковского, в частности, пятую симфонию, фортепианный концерт и музыку из балета "Щелкунчик". Кроме этого, оркестр сыграл сюиты Хачатуряна, а также китайские музыкальные композиции.

Концертмейстер коллектива Валерий Карчагин отметил большой интерес жителей Китая к русской классической музыке, поскольку, помимо Новосибирского симфонического оркестра, в новогодние праздники в стране находилось еще шесть российских музыкальных коллективов. "Китайская сторона испытывает любопытство к нашим праздникам и нашей культуре. Это связано с нашими традициями европейской классической музыки", - пояснил Карчагин.

Следующая поездка новосибирского оркестра в КНР запланирована на октябрь 2021 года. В это время в самом густонаселенном городе центрального Китая Ухань пройдет музыкальный фестиваль. Оркестр в течение недели представит программу ряда произведений Чайковского, включая симфонии, сюиты из балетов, скрипичный и фортепианный концерты.

Новосибирский академический симфонический оркестр создан в середине прошлого века известным дирижером Арнольдом Кацем. Коллектив неоднократно участвовал в международных музыкальных фестивалях. Оркестром сыграно более 5,5 тыс. концертов, в которых звучала музыка от Иоганна Себастьяна Баха и добаховской эпохи до наших дней. Сегодня в оркестре работают более 100 музыкантов, среди его участников есть заслуженные артисты России и лауреаты международных конкурсов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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