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В Иркутске один из самых старых музеев России получил новую систему хранения экспонатов

Ранее экспонаты областного художественного музея им. Сукачева хранили на старых деревянных стеллажах и металлических сетках
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Описание
© Светлана Латынина/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Новые системы хранения произведений искусства установили в фондах Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева - одного из самых старых музеев России, коллекция которого насчитывает более 23,5 тыс. экспонатов. Ранее их хранили на старых деревянных стеллажах и металлических сетках, сообщила в четверг журналистам директор музея Наталья Сысоева.

"У нас были деревянные стеллажи достаточно старые, а также кустарно сделанные большие металлические сетки, которые от тяжести перестали кататься, невозможно было их выдвинуть. Все было в плохом состоянии, была большая вибрация. Каждый музей проверяет Росохранкультура, нам, конечно, выдали предписание, и мы проделали серьезную работу. В результате у нас появилось современная, оснащенная по последнему слову техники система хранения фондов", - сообщила Сысоева журналистам в ходе показа нового оборудования.

В пятницу сотрудники музея приступят к переносу экспонатов на новые места хранения. С лета 2019 года, пока шел монтаж оборудования в фондах, произведения искусства находились в пяти выставочных залах, которые пришлось закрыть для посетителей.

Новую систему хранения получили все фонды музея - живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, а также помещения реставрации. В них установили металлические вертикальные выдвижные сетки для компактного размещения картин, а также стеллажи и шкафы, рассказал журналистам генеральный директор компании "Ярус", изготовившей и установившей оборудование, Олег Бардасов.

"Новая система хранения дает возможность очень быстро просматривать коллекцию, стало больше места для хранения. Эту программу финансировало правительство Иркутской области. Все оборудование стоило 18 млн рублей", - отметила Сысоева.

Иркутский областной художественный музей имени городского головы Иркутска, общественного деятеля и мецената Владимира Сукачева, в 2020 году отметит 150 лет со дня создания. Это один из самых старых музеев России после Третьяковской галереи и Эрмитажа. Музей занимает девять исторических зданий и один исторический парк в Иркутске.

Теги
РоссияИркутская область
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