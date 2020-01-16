В полиции назвали возможную причину ДТП с 15 пострадавшими в Омске

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Столкновение маршрутного микроавтобуса и "Камаза" с прицепом, в результате которого в среду в Омске пострадали 15 человек, могло произойти из-за неисправных тормозов грузового автомобиля. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"У "Камаза" неисправна тормозная система, с такой неисправностью эксплуатация транспортного средства запрещена. Водитель грузовика применил экстренное торможение, неисправность могла повлечь занос прицепа [в который врезалась маршрутка], но окончательно это будет установлено по результатам проверки", - сказал представитель УМВД.

По его словам, "Камаз" помещен на специализированную стоянку, в отношении водителя грузовика составлен протокол об административном нарушении "Управление транспортным средством с неисправной тормозной системой". Также возбуждено административное дело "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

В среду вечером в омском Минздраве ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали 15 человек, из которых девять, включая двух детей, были госпитализированы. По данным УМВД, которые приводятся в четверг в пресс-релизе, пострадавших 13, госпитализировано пятеро взрослых и двое детей, остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.

Сообщение о столкновении пассажирского микроавтобуса с 14 пассажирами и "Камаза" поступило около 13:00 (10:00 мск). Предварительно установлено, что водитель "Камаза" при экстренном торможении допустил занос прицепа на встречную полосу, где в него врезалась маршрутка.

В среду в Омской области установилась теплая погода, температура повысилась до -5 градусов, что в совокупности с прошедшим во вторник снегопадом привело к образованию гололедных явлений на дорогах.