Кузбасская птицефабрика, сбрасывавшая отходы в реку, реконструировала очистные сооружения

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Производитель яиц и мясной продукции АО "Кузбасская птицефабрика", в сточных водах которой ранее обнаружили загрязняющие вещества, реконструировала очистные сооружения, построенные в 1970-е годы, после вмешательства судебных приставов. Улучшение качества очистки сточных вод позволит уменьшить количество вредных выбросов в реке вблизи птицефабрики до нормативных, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области в четверг.

Ранее в результате внеплановой проверки природоохранной прокуратуры стало известно о сбросе загрязняющих веществ через сточные воды в реку Петрик, протекающей вблизи предприятия. Лабораторные исследования показали наличие в реке азота аммония, нитритов, взвешенных веществ, железа и фенола. После этого прокурор подал иск в суд.

"Суд пришел к выводу, что сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ создает потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, и обязал предприятие произвести реконструкцию очистных сооружений сточных и дренажных вод", - сообщила пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, очистные сооружения на птицефабрике были введены в эксплуатацию в 1977 году и на момент их приобретения организацией в 2012 году степень износа составляла более 96,6%.

Судебные приставы вынесли в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. и установили новый срок проведения работ, после чего очистные сооружения предприятия были реконструированы.

АО "Кузбасская птицефабрика" - предприятие яичного и мясного направления, находящееся в поселке Степной на юге Кемеровской области. Предприятие работает с 1966 года. На сегодняшний день это один из крупнейших производителей яйца и мяса птицы в Кузбассе. Общее поголовье птицы составляет более 1 млн голов, годовое производство яйца - 270 млн штук, мяса птицы - 3 тыс. тонн. В ассортименте предприятия - яйцо различных категорий, мясо бройлера и несушки, полуфабрикаты из птицы.