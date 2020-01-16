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Источник: сообщения о минировании рынка в Кемерове три дня подряд направлял школьник

Ложные сообщения поступали с понедельника по среду по электронной почте в адрес различных компаний и государственных структур

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кузбассе установили личность злоумышленника, который в течение трех дней анонимно направлял ложные сообщения о минировании крупного рынка в Кемерове. Им оказался местный школьник, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"В ходе оперативно-разыскной деятельности установлено лицо, которое осуществляло анонимные сообщения о минировании рынка "Сотка" в Кемерове. Это учащийся 8-го класса местной школы", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что анонимные сообщения о минировании рынка в Кемерове поступали ежедневно на текущей неделе с понедельника по среду по электронной почте в адрес различных компаний и государственных структур. Обследование зданий рынка и прилегающей территории проводилось правоохранительными органами, по данным пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, опасных предметов обнаружено не было.

Рынок "Сотка" в Кемерове является одним из наиболее крупных торговых объектов в регионе. По данным официального сайта, его ежедневная посещаемость составляет около 10 тыс. человек. В четырех торговых зданиях рынка расположены продовольственные и непродовольственные компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, на территории оборудована парковка на 900 автомобилей.

Теги
РоссияКемеровская область
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