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У погибшего при стрельбе в Новокузнецке пристава осталось четверо детей

Власти Новокузнецкого муниципального района, где проживают родители мужчины, окажут помощь его семье

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Судебный пристав, который скончался в четверг от огнестрельных ранений после стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка, воспитывал четверых детей, трое из которых несовершеннолетние. Его семье будет оказана материальная помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе Новокузнецкого муниципального района.

"У погибшего осталось четверо детей, один из них студент, самому маленькому два года, еще два ребенка учатся в 4 классе. <…> Он [погибший пристав] проживал в Новокузнецке, его родители - жители Новокузнецкого района, им будет оказана помощь в размере 100 тыс. рублей [от администрации района]", - сказали в пресс-службе.

Ранее о готовности оказать помощь семье погибшего заявили власти Новокузнецка, глава города Сергей Кузнецов сообщил ТАСС, что родственникам будет оказана вся необходимая помощь в организации похорон и по другим возникающим вопросам.

Сообщение о стрельбе в здании на улице Энтузиастов в Новокузнецке, где работают мировые судьи, поступило в скорую помощь утром в четверг. Следствие предварительно установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина скончался, женщина находится в реанимации новокузнецкой больницы в стабильно тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направлены криминалисты.

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РоссияКемеровская область
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