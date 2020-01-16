Более 100 млн рублей задолженности выплатили авиаторам, тушившим леса в Красноярском крае

ТАСС, 16 января. Прокуратура добилась выплаты более 100 млн рублей задолженности по зарплате сотрудникам авиапредприятий, тушившим лесные пожары в Красноярском крае, сообщается в четверг на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В Красноярском крае после вмешательства транспортного прокурора погашена задолженность в размере свыше 100 млн рублей перед авиапредприятиями, выполнявшими работы по охране лесов от пожаров", - говорится в сообщении.

В январе 2020 года Красноярская транспортная прокуратура в ходе проверки выяснила, что КГАУ "Лесопожарный центр" задолжало авиапредприятиям ООО "Аэрогео", ООО "Аэропром", АО "Красавиа" и ООО "Агат" более 100 млн рублей за выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров в 2019 году.

"По части выполненных работ образовалась задолженность в связи с недостатком средств. С сентября 2019 года направлялись неоднократные обращения в Рослесхоз о выделении необходимого объема финансирования. После поступления средств из федерального бюджета задолженность перед авиакомпаниями была погашена в полном объеме", - пояснил журналистам руководитель краевого Лесопожарного центра Сергей Новиков.

Лесные пожары в Красноярском крае достигли пика в конце июля - начале августа 2019 года, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Для борьбы с ними в регион была направлена авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76. В крае был объявлен режим ЧС.

В новость были внесены изменения (13:50 мск) - добавлен комментарий Министерства лесного хозяйства края.