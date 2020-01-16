Работы по учету популяции дикого северного оленя начнутся в Красноярском крае в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Миграцию дикого северного оленя начнут отслеживать в Красноярском крае с лета 2020 года в рамках работы по учету популяции этих животных. Об этом в четверг сообщили ТАСС в министерстве экологии и рационального природопользования региона.

В Красноярском крае нет свежих данных о популяции дикого северного оленя. Последние сведения относятся к 2014 году. По мнению экспертов, олени на Таймыре находятся под угрозой исчезновения из-за браконьеров и других факторов антропогенного воздействия, роста численности волков и изменения климата.

"Работа по учету дикого северного оленя действительно будет начата в текущем году. В середине июня 2020 года начнутся работы по установке ошейников на диких северных оленей. Специальные ошейники будут крепить на животных, выборочно из стада, на переправах четырех рек: Хатанга, Хита, Дудыбка и Пясино. Это позволит отследить пути миграции животных", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в следующем году по установленным путям миграции оленей будет совершен авиаоблет территории для мониторинга численности животных.

Минприроды России в октябре обратилось к главам Красноярского края и Якутии с просьбой принять меры по защите северного оленя вплоть до полного запрета на охоту. Это связано с сокращением популяции этих животных.

Считается, что крупнейшая в России группировка оленей обитает на Таймыре. Еще совсем недавно ее численность некоторыми экспертами оценивалась в 1 млн особей. В 2017 году один из ведущих экспертов в отрасли Леонид Колпащиков из "Заповедников Таймыра" сообщал ТАСС, что численность популяции может снизиться до 150-200 тыс. особей. На прошедшем осенью 2019 года в Красноярске совещании по сохранению таймырской популяции его коллега из "Заповедников Таймыра" Михаил Бондарь сообщил, что численность уже сократилась до 250-270 тыс. особей.