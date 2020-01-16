{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирский аэропорт в 2019 году увеличил пассажиропоток на 14%

Показатель составил 6,7 млн пассажиров

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево - один из крупнейших аэропортов страны - обслужил в 2019 году 6,7 млн пассажиров, увеличив таким образом пассажиропоток на 14%, сообщила в четверг пресс-служба авиапредприятия.

"За 2019 год пассажиропоток аэропорта Толмачево увеличился на 800 тысяч пассажиров. В прошлом году аэропорт обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4,9 млн пассажиров, продемонстрировав рост на 14,5%, на международных - 1,8 млн, увеличившись на 13,3%. Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам года увеличилось на 27%, до 1,73 млн человек, их доля в общем пассажиропотоке составила 26,3%.

Наибольший рост продемонстрировали внутренние рейсы в Салехард, Новокузнецк, Казань, Братск. Среди международных рейсов - Наманган, Иссык-Куль, Камрань, Сеул. В 2019 году были открыты рейсы в Бухару, Воронеж, Гуанчжоу, Нижний Новгород, Новокузнецк. Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич, планируется, что к 2024 году будут открыты прямые рейсы из Новосибирска во все крупные города страны.

По итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта вырос на 18%, достигнув 5,9 млн человек, и впервые в истории аэропорта превысив планку в 5 млн человек.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полетов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2300 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Работы по учету популяции дикого северного оленя начнутся в Красноярском крае в 2020 году
На животных будут крепить специальные ошейники, которые позволят отследить пути миграции стад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС