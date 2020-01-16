Новосибирский аэропорт в 2019 году увеличил пассажиропоток на 14%

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево - один из крупнейших аэропортов страны - обслужил в 2019 году 6,7 млн пассажиров, увеличив таким образом пассажиропоток на 14%, сообщила в четверг пресс-служба авиапредприятия.

"За 2019 год пассажиропоток аэропорта Толмачево увеличился на 800 тысяч пассажиров. В прошлом году аэропорт обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4,9 млн пассажиров, продемонстрировав рост на 14,5%, на международных - 1,8 млн, увеличившись на 13,3%. Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам года увеличилось на 27%, до 1,73 млн человек, их доля в общем пассажиропотоке составила 26,3%.

Наибольший рост продемонстрировали внутренние рейсы в Салехард, Новокузнецк, Казань, Братск. Среди международных рейсов - Наманган, Иссык-Куль, Камрань, Сеул. В 2019 году были открыты рейсы в Бухару, Воронеж, Гуанчжоу, Нижний Новгород, Новокузнецк. Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич, планируется, что к 2024 году будут открыты прямые рейсы из Новосибирска во все крупные города страны.

По итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта вырос на 18%, достигнув 5,9 млн человек, и впервые в истории аэропорта превысив планку в 5 млн человек.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полетов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2300 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.