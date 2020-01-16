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Заксобрание Красноярского края определило дату довыборов по округу Норильска

Они пройдут 19 апреля

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Довыборы по Норильскому одномандатному округу № 21 в Законодательное собрание Красноярского края пройдут 19 апреля 2020 года. Такое решение было принято на чрезвычайной сессии краевого парламента в четверг, сообщил ТАСС первый вице-спикер краевого Заксобрания Сергей Попов.

Депутат по этому округу Виталий Толстов в июне прошлого года был осужден за мошенничество на два с половиной года условно. 12 июля 2019 года Толстов сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания.

"Довыборы назначены на 19 апреля 2020 года. Толстов лишился мандата 12 июля. В положенные сроки, в единый день голосования (в сентябре 2019 года - прим. ТАСС), провести выборы было невозможно, они могут быть проведены в период от 90 до 100 дней. Если мы не назначили выборы в единый день голосования, то мы должны назначить выборы не позднее, чем через год после сложения полномочий депутата", - сообщил Попов. Он добавил, что дата 19 апреля была назначена с учетом пожеланий муниципалитета и климатических особенностей заполярного города.

По словам Попова, сессия носила статус чрезвычайной из-за регламента. В межсессионный период возможен только созыв чрезвычайной сессии.

Законодательное собрание края избрано в сентябре 2016 года. По закону 26 депутатов избираются по партийным спискам, 22 человека выбираются в одномандатных округах, еще четыре парламентария выбираются в двух двухмандатных округах.

Теги
РоссияКрасноярский край
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