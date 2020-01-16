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Паводок в Иркутской области

Мутко: сроки работ по 33 объектам в пострадавших от паводка районах Приангарья сорваны

На 24 объектах, в том числе в четырех школах и двух детских садах, работы не завершены

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Отставание в графике работ имеется на ряде объектов, входящих в программу восстановления пострадавших от летних паводков территорий Иркутской области, сорваны сроки работ по 33 объектам, сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения ее руководитель, и. о. вице-премьера РФ Виталий Мутко.

"У нас по ряду объектов идет сегодня отставание. <…> Сорван срок по 33 объектам сегодня, которые в программе находятся, и необходимо ускорить эту работу, работы завершены по 43 объектам", - сказал Мутко.

При этом в январе была запущена Шумская средняя школа Нижнеудинского района, дети ее уже посещают, а в декабре 2019 года - Солонецкая школа Нижнеудинского района. По словам Мутко, это те школы, по которым были отставания.

Мутко отметил, что не завершены работы на 24 объектах, в том числе в четырех школах и двух детских садах. Однако он уточнил, что дети посещают эти школы, речь идет, в частности, о работах в некоторых кабинетах.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. На пострадавших территориях идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детсады, объекты здравоохранения.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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