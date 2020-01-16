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Паводок в Иркутской области
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Переселение людей после паводков в Приангарье потребует 4 млрд рублей в 2020 году

Еще 400 млн рублей необходимо направить на капитальный ремонт пострадавших от стихии домов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Затраты на переселение граждан, пострадавших от паводка в Иркутской области, составят в 2020 году 4 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

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"Мы понимаем общую потребность, она составляет на этот год 4 млрд рублей на переселение и 0,4 млрд на капитальный ремонт", - сказал Волков.

При этом восстановление жилищного фонда после паводков в Иркутской области необходимо проводить в два этапа, считает замминистра.

"Я бы просил, если возможно, все-таки выделить второй этап. Почему? Потому что [существуют] вот эти оставшиеся спорные вопросы, дополнительные обследования", - сказал Волков.

Руководитель правительственной комиссии, и.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко поддержал данную инициативу. "Если вы считаете два этапа, на два этапа у вас списки есть, - давайте", - сказал Мутко.

Он также сообщил о порядке восстановления садоводческих домов. "Мы из федерального бюджета компенсируем эту трату. Если садоводческий дом признан жилым домом, люди там прописаны, то мы это будем восстанавливать", - сказал Мутко.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.

В новость внесены изменения (17:47 мск) - добавлены подробности.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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