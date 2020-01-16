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Росприроднадзор проводит проверку на Омском НПЗ в связи с выбросами в атмосферу

На нефтеперерабатывающем заводе в ближайшее время проведут отбор промышленных выбросов
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© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу проводит внеплановую проверку на Омском нефтеперерабатывающем заводе в связи с выбросами в атмосферу 7 и 8 января, когда в Омске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сразу пяти загрязняющих веществ. Об этом сообщила на круглом столе Общественной палаты Омской области на тему "Об экологической ситуации в Омской области" начальник отдела разрешительной деятельности сибирского департамента Росприроднадзора Ольга Гаврильченко.

7 и 8 января в атмосфере Омска зафиксировали превышение ПДК этилбензола (1,8-2,8 ПДК), сероуглерода (2,68 ПДК), сероводорода (1,13-2,1 ПДК), оксида углерода (1,2 ПДК) и оксида азота (0,82-1,1 ПДК). От жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. Источник загрязнения пока не установлен.

"Проанализировав полученные данные с учетом метеорологических условий и с учетом того, у кого из федеральных предприятий нормируются данные вещества в наибольшем количестве, сделан вывод о выходе на внеплановую проверку на Омский нефтеперерабатывающий завод. Это то предприятие, у которого этилбензол и сероводород нормируются в большем количестве по сравнению с другими предприятиями. В настоящий момент проводятся мероприятия по организации и проведению отбора проб промышленных выбросов на Омском НПЗ", - сказал Гаврильченко, добавив, что полученные результаты сразу передадут в центральный аппарат Росприроднадзора и будут озвучены общественности.

По ее словам, в выбросах в атмосферу сероуглерода специалисты подозревали ООО "Сибдор". "[Но] компания эксплуатирует асфальто-бетонный завод, который в зимний период не осуществляет свою деятельность", - сказала представитель Росприроднадзора.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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