{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

В Новосибирске сроки сдачи Восточного обхода перенесут еще на полгода

Губернатор региона Андрей Травников пообещал, что в дальнейшем подвижек по срокам реализации проекта власти не допустят

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Графики строительства Восточного обхода, призванного разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск, сдвинут, по предварительным данным, на полгода. Однако в 2020 году планируется принять ряд мер с тем, чтобы не допустить дальнейшего увеличения сроков строительства, сообщил в четверг в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме губернатор Андрей Травников.

На эту тему

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский ранее сообщал, что строительство в Новосибирске первой очереди Восточного обхода завершится в 2021 году. Главгосэкспертиза одобрила проект продолжения строительства Восточного обхода в Новосибирске, на которое в 2019 году планировалось потратить около 2 млрд рублей.

"По такому большому проекту как Восточный обход, к сожалению, компания ("Сибмост" - подрядчик проекта) не смогла набрать необходимые темпы и необходимые ресурсы, и заказчику Росавтодору, очевидно, придется в очередной раз пересматривать сроки реализации этого проекта. Сроки в очередной раз поползут вправо. За счет тех мер, которые придется предпринимать в этом году, [сроки будут перенесены] на полгода", - сказал Травников, уточнив, что дальнейших подвижек не ожидается, "их никто не допустит".

По словам губернатора, в 2020 году "готовятся некоторые решения", чтобы выйти из ситуации "вечного переноса сроков". При этом Травников озвучивать их не стал. Собеседник агентства отметил, что проект находится в перечне финансируемых Росавтодором и Минтрансом России.

Травников также подчеркнул, что в 2019 году удалось сохранить все договоры и объем работ "Сибмоста", в настоящее время компания "сохранена, находится в работоспособном состоянии".

О проекте

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года. Стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей, однако из-за ограничения федерального финансирования и финансовых проблем подрядчика - компании "Сибмост" - завершить его не удалось до сих пор.

О компании

"Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, таких как реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
В Омске в два раза увеличат число постов мониторинга качества воздуха
За пять лет их количество вырастет до 20, в городе также появится вторая передвижная лаборатория мониторинга случаев выброса вредных веществ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС