В Новосибирске сроки сдачи Восточного обхода перенесут еще на полгода

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Графики строительства Восточного обхода, призванного разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск, сдвинут, по предварительным данным, на полгода. Однако в 2020 году планируется принять ряд мер с тем, чтобы не допустить дальнейшего увеличения сроков строительства, сообщил в четверг в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме губернатор Андрей Травников.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский ранее сообщал, что строительство в Новосибирске первой очереди Восточного обхода завершится в 2021 году. Главгосэкспертиза одобрила проект продолжения строительства Восточного обхода в Новосибирске, на которое в 2019 году планировалось потратить около 2 млрд рублей.

"По такому большому проекту как Восточный обход, к сожалению, компания ("Сибмост" - подрядчик проекта) не смогла набрать необходимые темпы и необходимые ресурсы, и заказчику Росавтодору, очевидно, придется в очередной раз пересматривать сроки реализации этого проекта. Сроки в очередной раз поползут вправо. За счет тех мер, которые придется предпринимать в этом году, [сроки будут перенесены] на полгода", - сказал Травников, уточнив, что дальнейших подвижек не ожидается, "их никто не допустит".

По словам губернатора, в 2020 году "готовятся некоторые решения", чтобы выйти из ситуации "вечного переноса сроков". При этом Травников озвучивать их не стал. Собеседник агентства отметил, что проект находится в перечне финансируемых Росавтодором и Минтрансом России.

Травников также подчеркнул, что в 2019 году удалось сохранить все договоры и объем работ "Сибмоста", в настоящее время компания "сохранена, находится в работоспособном состоянии".

О проекте

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года. Стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей, однако из-за ограничения федерального финансирования и финансовых проблем подрядчика - компании "Сибмост" - завершить его не удалось до сих пор.

О компании

"Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, таких как реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске.