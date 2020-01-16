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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Власти Новосибирской области планируют использовать механизм ГЧП для строительства школ

Механизм могут применять при строительстве школ в районах с острым дефицитом мест в учебных заведениях

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) планируют использовать власти Новосибирской области для решения проблемы нехватки мест в школах. Речь идет об учреждениях, которые закрылись из-за ненадлежащего технического состояния здания, сообщил в четверг в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме губернатор региона Андрей Травников.

Ранее Травников сообщил о том, что в Новосибирской области в 2019 году не хватало около 5 тыс. мест в школах. Губернатор отметил, что последние три года количество школьников увеличивается в регионе в основном за счет Новосибирска - на 10 тыс. человек, при этом число мест в школах прирастает вдвое меньшими темпами.

"Мы действительно рассматривали возможность использования механизмов ГЧП, тем более что в других отраслях у нас такой опыт есть, но массово мы его применять не собираемся, потому что у региона и так уже достаточно большие обязательства перед частными партнерами. Если мы говорим о том, что нам в год нужно строить по десять школ, то десять школ по ГЧП нам не следует ожидать, а один или два проекта нельзя исключать", - сказал Травников.

Он отметил, что данный механизм может быть применен при строительстве школ в области в тех районах, где необходимо, например, закрыть острую проблему дефицита мест.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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