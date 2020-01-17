ТГУ станет первым в России университетским оператором сотовой связи к 1 августа 2020 года

ТОМСК, 17 января. /ТАСС/. Первый в РФ университетский оператор мобильной связи "Юнивермобайл", который создается на базе Томского государственного университета (ТГУ), начнет работать 1 августа 2020 года, сообщил ТАСС советник ректора ТГУ по инновациям Константин Беляков.

ТГУ и оператор мобильной связи Tele2 в октябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому вуз сможет использовать сети компании, чтобы стать первым в РФ университетским оператором мобильной связи. Планируется, что его услугами смогут пользоваться студенты всех шести вузов Томска в рамках проекта интеграции учебных заведений в единый "Большой университет".

"Мы прорабатываем проект мобильного оператора с условным названием "Юнивермобайл", который бы обеспечивал ряд функций в среде кампуса и "Большого университета" для всех вузов Томска. Мы сейчас создали рабочую группу, рабочую версию дорожной карты. Самый край - не позже 1 августа запустить этот проект. Чтобы у студентов и абитуриентов была возможность вместе с зачеткой получать уже и SIM-карту университетского мобильного оператора", - сказал Беляков.

Он уточнил, что SIM-карты вуза будут давать для студентов доступ к электронным ресурсам университета: библиотекам, расписанию и закрытым информационным ресурсам. Также в перспективе студенты получат возможность самостоятельно составлять для себя тарифные планы. До августа рабочая группа, которая состоит из сотрудников вуза и представителей Tele2, должна обеспечить получение лицензии MVNO, а также закупить и установить все необходимое оборудование. Сумма контракта является коммерческой тайной.

О нацпроекте и "Большом университете"

Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра и НИИ города в единый "Большой университет". Проект создания "Большого университета" позволит повысить шансы на победу в конкурсе по созданию в Томске одного из 15 российских научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Томский НОЦ будет направлен на экспорт образовательных услуг. Создание в РФ сети из 15 НОЦ является одной из задач нацпроекта "Наука".

Согласно целям национального проекта "Наука", к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Каждый восьмой житель Томска является студентом. В городе действуют Томский госуниверситет, Томский политех, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.