{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТГУ станет первым в России университетским оператором сотовой связи к 1 августа 2020 года

В октябре прошлого года университет подписал соглашение о сотрудничестве с оператором мобильной связи Tele2

ТОМСК, 17 января. /ТАСС/. Первый в РФ университетский оператор мобильной связи "Юнивермобайл", который создается на базе Томского государственного университета (ТГУ), начнет работать 1 августа 2020 года, сообщил ТАСС советник ректора ТГУ по инновациям Константин Беляков.

ТГУ и оператор мобильной связи Tele2 в октябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому вуз сможет использовать сети компании, чтобы стать первым в РФ университетским оператором мобильной связи. Планируется, что его услугами смогут пользоваться студенты всех шести вузов Томска в рамках проекта интеграции учебных заведений в единый "Большой университет".

"Мы прорабатываем проект мобильного оператора с условным названием "Юнивермобайл", который бы обеспечивал ряд функций в среде кампуса и "Большого университета" для всех вузов Томска. Мы сейчас создали рабочую группу, рабочую версию дорожной карты. Самый край - не позже 1 августа запустить этот проект. Чтобы у студентов и абитуриентов была возможность вместе с зачеткой получать уже и SIM-карту университетского мобильного оператора", - сказал Беляков.

Он уточнил, что SIM-карты вуза будут давать для студентов доступ к электронным ресурсам университета: библиотекам, расписанию и закрытым информационным ресурсам. Также в перспективе студенты получат возможность самостоятельно составлять для себя тарифные планы. До августа рабочая группа, которая состоит из сотрудников вуза и представителей Tele2, должна обеспечить получение лицензии MVNO, а также закупить и установить все необходимое оборудование. Сумма контракта является коммерческой тайной.

О нацпроекте и "Большом университете"

Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра и НИИ города в единый "Большой университет". Проект создания "Большого университета" позволит повысить шансы на победу в конкурсе по созданию в Томске одного из 15 российских научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Томский НОЦ будет направлен на экспорт образовательных услуг. Создание в РФ сети из 15 НОЦ является одной из задач нацпроекта "Наука".

Согласно целям национального проекта "Наука", к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Каждый восьмой житель Томска является студентом. В городе действуют Томский госуниверситет, Томский политех, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Пострадавшая во время стрельбы в суде Новокузнецка пришла в сознание
Ее состояние стабилизировалось
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС