Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

ТАСС, 17 января. Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

"На автодороге К-26 а/д А-322 Горняк - Староалейское движение перекрыто для всех видов транспорта. На трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан от Барнаула до Рубцовска движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта", - говорится в сообщении. В Алтайском крае метель, сильный порывистый боковой ветер, отсутствует видимость.

Утром в пятницу движение полностью перекрыли на четырех региональных трассах: К-09 (Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан), автодороге К-03 (Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области), автодороге К-13 (Алейск - Петропавловское - Смоленское), автодороге К-18 (Алейск - Чарышское), сообщалось на сайте ГУ МЧС региона.