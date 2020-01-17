{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

В регионе метель, сильный порывистый боковой ветер

ТАСС, 17 января. Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

"На автодороге К-26 а/д А-322 Горняк - Староалейское движение перекрыто для всех видов транспорта. На трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан от Барнаула до Рубцовска движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта", - говорится в сообщении. В Алтайском крае метель, сильный порывистый боковой ветер, отсутствует видимость.

Утром в пятницу движение полностью перекрыли на четырех региональных трассах: К-09 (Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан), автодороге К-03 (Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области), автодороге К-13 (Алейск - Петропавловское - Смоленское), автодороге К-18 (Алейск - Чарышское), сообщалось на сайте ГУ МЧС региона.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
В Томской области в ДТП погибли два человека
Еще двое получили травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС