В Томской области в ДТП погибли два человека

ТОМСК, 17 января. /ТАСС/. Встречные автомобили столкнулись в пятницу утром на трассе в Томской области, в результате погибли два человека, еще двое были травмированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"17 января 2020 года, около 10:55 (06:55 мск), на 148-м километре автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево произошло дорожно-транспортного происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение встречных автомобилей Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, двое доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Кривошеинского района Томской области, обстоятельства происшествия выясняются.

В Томской области 17 января начались сильные метели, снегопады сопровождаются порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с непогодой региональное ГУ МЧС объявило оперативное предупреждение. В частности, водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок, быть внимательнее к скорости и дистанции, избегать резких маневров и обгонов.