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В Кузбассе вторые сутки ищут подростка, нуждающегося в медицинской помощи

16 января он ушел из дома в поселке Калачево

ТАСС, 17 января. Полиция в Кузбассе разыскивает 14-летнего подростка, который ушел из дома 16 января. Ребенок может нуждаться в медицинской помощи, сообщается в пятницу на сайте МВД региона.

"Сотрудники ОМВД России по Прокопьевскому району разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего Сеногноева Андрея Александровича, 27.05.2005 года рождения. 16 января 2020 года он ушел из дома в поселке Калачево и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок болен и может нуждаться в медицинской помощи.

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РоссияКемеровская область
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