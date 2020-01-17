В Кузбассе вторые сутки ищут подростка, нуждающегося в медицинской помощи

ТАСС, 17 января. Полиция в Кузбассе разыскивает 14-летнего подростка, который ушел из дома 16 января. Ребенок может нуждаться в медицинской помощи, сообщается в пятницу на сайте МВД региона.

"Сотрудники ОМВД России по Прокопьевскому району разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего Сеногноева Андрея Александровича, 27.05.2005 года рождения. 16 января 2020 года он ушел из дома в поселке Калачево и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок болен и может нуждаться в медицинской помощи.